Vizovické Trnkobraní v novém kabátě

Hudba, zábava a novinky na každém rohu čekají na všechny, kteří dorazí 23. a 24. srpna do areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích na tradiční festival Vizovické Trnkobraní, který se letos koná již po pětapadesáté. Příznivce švestkových oslav v pátek rozproudí kapela Rybičky 48, která svým energetickým stylem rozpálí dav kdekoliv. V pátek se lidé mohou těšit třeba i na No Name.

To ale není zdaleka vše. Line-up je plná dalších, skvělých skupin. V pátek ještě vystoupí Desmond, Fleret, Pokáč, Reflexy a Visací zámek. V sobotu dav rozproudí Divokej Bill, Tublatanka, Tomáš Klus, Xindl X nebo Anna K.

Řada novinek

Letošní Trnkobraní ale chystá i několik novinek. „Vyslyšeli jsme přání návštěvníků a letos jsme připravili řadu změn nejen z hlediska servisu nebo zvýšení komfortu, ale rozšířili jsme i program,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták. Lidé se mohou těšit na novou travnatou odpočinkovou zónu, před slunečním žárem se lidé schovají pod velkokapacitní stany, návštěvníky pobaví stand-up vystoupení Tomáše Matonohy a Lukáše Pavláska.

Knedlíkovou soutěží provede Libor Bouček

Historicky poprvé povede moderaci knedlíkové soutěže Libor Bouček a na návštěvníky čeká dokonce i nová značka piva. Pivovar Svijany má totiž kromě tankového piva připravenou i školu čepování.

Zabaví se i děti

Na malé návštěvníky tu čeká dětská zóna se spoustou soutěží. Místní tradice připomene vystoupení folklorního souboru Vizovjánek. V areálu festivalu budou k ochutnání knedlíky s různými ovocnými náplněmi. Připraven je také doprovodný program v likérce, který zahrne i exkluzivní exkurze do palírny nebo muzea slivovice.

Přespat se dá v kempu

Bezpečný, oplocený, hlídaný osvětlený prostor s nepřetržitou recepcí a úschovnou – to je placený VIP kemp nachystaný přímo na tuhle velkolepou akci. Vybitý telefon? Žádný problém. Telefon si tady návštěvníci dobijí, osprchovat se mohou v teplé vodě v umývárnách se sociálním zařízením. V pohotovosti je i pravidelný úklidový servis.

Výhodné ceny lístků do 28. 6.

Předprodejní vlna vstupenek za aktuální výhodné ceny skončí 28. června! Zájemci tak mají jedinečnou příležitost stát se součástí této nezapomenutelné akce za zvýhodněnou cenu, a to pouze do konce června na oba dny za 1800 korun, 2500 s VIP kempem, 1000 na pátek, 1100 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 800 korun. Na místě bude permanentka stát 1900 korun, s VIP kempem 2600 korun, páteční vstup 1100 korun, sobotní 2100 korun a VIP kemp na dva dny 900 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Vstupenky lze koupit zde.